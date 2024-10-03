Инспекторов ДПС подозревают в вымогательстве взятки в Новосибирске

Они остановили автомобиль, которым управляла женщина. Правоохранители решили ее обмануть, сказав, что та совершила административное правонарушение. Чтобы по этому факту не составлять протокол, у нее попросили «вознаграждение» в виде денег. Точная сумма не называется.