Инспекторов ДПС подозревают в вымогательстве взятки в Новосибирске

Posted 3 октября, 11:31
Published 3 октября, 11:31
Modified 3 октября, 11:33
Updated 3 октября, 11:33
В отношении двух инспекторов ГАИ возбудили дело по факту вымогательства взятки. По данным следствия, в мае 2024 года полицейские работали на территории Ленинского района.
Они остановили автомобиль, которым управляла женщина. Правоохранители решили ее обмануть, сказав, что та совершила административное правонарушение. Чтобы по этому факту не составлять протокол, у нее попросили «вознаграждение» в виде денег. Точная сумма не называется.
Сейчас подозреваемые арестованы. Они находятся в СИЗО. Ранее уволили инспектора ГАИ Александра Гусева.
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