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Posted 3 октября, 01:55

Published 3 октября, 01:55

Modified 3 октября, 02:02

Updated 3 октября, 02:02

Когда появится фабрика, пока неизвестно

Кондитерскую фабрику построят под Новосибирском за полмиллиарда рублей

3 октября 2024, 01:55
Фото: 1MI
Когда появится фабрика, пока неизвестно
В Новосибирской области может появиться фабрика, где будут изготавливать кондитерские изделия: этот вопрос обсудили на инвестиционном совете.

Возведение нового производственно-логистического комплекса «Мочище» анонсировали в Новосибирской области. Строительство запланировано в Станционном сельсовете.

Кондитерская фабрика под названием «Родина» находится в числе ключевых участников проекта. Комплекс будет включать в себя производственные помещения, склады и другую инфраструктуру.

На это готовы потратить свыше полмиллиарда рублей — 611 млн. Пока проект находится лишь на этапе обсуждения. Инвестиции могут окупиться через восемь лет: в строительство будет вложено 60% средств инвесторов и 40% займов. Также в регионе могут появиться два технопарка.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Инвестиции#Проект#Инвесторы
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