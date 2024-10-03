Кондитерскую фабрику построят под Новосибирском за полмиллиарда рублей

На это готовы потратить свыше полмиллиарда рублей — 611 млн. Пока проект находится лишь на этапе обсуждения. Инвестиции могут окупиться через восемь лет: в строительство будет вложено 60% средств инвесторов и 40% займов. Также в регионе могут появиться два технопарка.