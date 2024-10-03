Масштабный сбой произошел в Telegram — что говорят пользователи из Новосибирска

Posted 3 октября, 12:01
Published 3 октября, 12:01
Modified 3 октября, 12:30
Updated 3 октября, 12:30
Мессенджер Telegram перестал полноценно работать вечером 3 октября. Пользователи по всей России жалуются, что приложение не прогружает. Больше всего проблем наблюдается у жителей Санкт-Петербурга, Москвы, а также Новосибирской области. Тысячи человек сообщают о проблемах в сервисе Downdetector.
У многих пользователей не грузят сообщения и медиа. Сибирячка рассказала журналисту Atas.info, что у нее открываются текстовые сообщения, но изображения не загружаются: видео не воспроизводится, а файлы не открываются. Сообщения отправляются долго, а чаты не загружаются. Также невозможно прочитать комментарии в канале.
Другой пользователь пожаловался, что у него вообще ничего не загружается: «Ничего не работает. Просто „обновление“ и всё…»
Есть также те, чьи проблемы ограничиваются частично: «У меня открываются посты, но картинки и видео — нет».
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