Масштабный сбой произошел в Telegram — что говорят пользователи из Новосибирска

У многих пользователей не грузят сообщения и медиа. Сибирячка рассказала журналисту Atas.info, что у нее открываются текстовые сообщения, но изображения не загружаются: видео не воспроизводится, а файлы не открываются. Сообщения отправляются долго, а чаты не загружаются. Также невозможно прочитать комментарии в канале.