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Posted 3 октября, 12:01

Published 3 октября, 12:01

Modified 3 октября, 12:30

Updated 3 октября, 12:30

Приложение не работает

Масштабный сбой произошел в Telegram — что говорят пользователи из Новосибирска

3 октября 2024, 12:01
Фото: 1MI
Приложение не работает

Масштабный сбой произошел в Telegram у пользователей из Новосибирска

В работе мессенджера Телеграм произошел сбой, о чем говорят новосибирцы.

Мессенджер Telegram перестал полноценно работать вечером 3 октября. Пользователи по всей России жалуются, что приложение не прогружает. Больше всего проблем наблюдается у жителей Санкт-Петербурга, Москвы, а также Новосибирской области. Тысячи человек сообщают о проблемах в сервисе Downdetector.

У многих пользователей не грузят сообщения и медиа. Сибирячка рассказала журналисту Atas.info, что у нее открываются текстовые сообщения, но изображения не загружаются: видео не воспроизводится, а файлы не открываются. Сообщения отправляются долго, а чаты не загружаются. Также невозможно прочитать комментарии в канале.

Другой пользователь пожаловался, что у него вообще ничего не загружается: «Ничего не работает. Просто „обновление“ и всё…»
Есть также те, чьи проблемы ограничиваются частично: «У меня открываются посты, но картинки и видео — нет».
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Интернет#Сбой#Мессенджер#Телеграм#Опросы
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