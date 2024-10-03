Мощнейшая магнитная буря накроет Новосибирск — когда ждать и что делать

Posted 3 октября, 03:48
Published 3 октября, 03:48
Modified 3 октября, 03:50
Updated 3 октября, 03:50
Ощутимая вспышка на Солнце была 2 октября. Ее последствия могут дойти до Земли с 4 по 5 октября. В эти дни ожидается магнитный шторм, который могут почувствовать метеочувствительные люди.
В такие дни человек может испытывать головные боли, упадок сил, отсутствие настроения, а также есть риск обострения хронических заболеваний. Эксперты рекомендуют не перезагружать себя работой и больше отдыхать на свежем воздухе.
Отметим, что в период сильных магнитных бурь новосибирцы часто наблюдают так называемое «северное сияние». Небо ночью окрашивается в зеленые и розовые оттенки, чем привлекает внимание сибиряков.
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