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Posted 3 октября, 03:48

Published 3 октября, 03:48

Modified 3 октября, 03:50

Updated 3 октября, 03:50

От бурь страдают метеозависимые люди

Мощнейшая магнитная буря накроет Новосибирск — когда ждать и что делать

3 октября 2024, 03:48
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
От бурь страдают метеозависимые люди

Мощнейшая магнитная буря накроет Новосибирск

В Новосибирской области ожидается одна из мощных магнитных бурь, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ощутимая вспышка на Солнце была 2 октября. Ее последствия могут дойти до Земли с 4 по 5 октября. В эти дни ожидается магнитный шторм, который могут почувствовать метеочувствительные люди.

В такие дни человек может испытывать головные боли, упадок сил, отсутствие настроения, а также есть риск обострения хронических заболеваний. Эксперты рекомендуют не перезагружать себя работой и больше отдыхать на свежем воздухе.

Отметим, что в период сильных магнитных бурь новосибирцы часто наблюдают так называемое «северное сияние». Небо ночью окрашивается в зеленые и розовые оттенки, чем привлекает внимание сибиряков.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Магнитные бури#Метеозависимые#Небо
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