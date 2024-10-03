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Posted 3 октября, 12:11

Published 3 октября, 12:11

Modified 3 октября, 12:13

Updated 3 октября, 12:13

В чем подозревают чиновника

На бывшего главу департамента потребрынка Новосибирска завели новое дело

3 октября 2024, 12:11
Фото: 1MI
В чем подозревают чиновника
В отношении экс-руководителя департамента мэрии возбуждено новое уголовное дело, сообщают источники.

Против бывшего руководителя департамента потребительского рынка Виталия Витухина возбудили третье уголовное дело по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Предполагается, что он причинил ущерб бюджету города на 28 млн рублей в связи с его действиями по концессии на ремонт муниципальных бань, пишет «Прецедент».

По версии следствия, чиновник, был осведомлен о том, что компания-концессионер не выполняет работы, но продолжает пользоваться банями по предназначению, и не предпринял никаких шагов по расторжению контракта. Соглашение было заключено между администрацией и ООО «Объединение 24». Сейчас бывший чиновник под стражей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Уголовное дело#Коррупция#Муниципальные бани#Виталий Витухин
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