На бывшего главу департамента потребрынка Новосибирска завели новое дело

По версии следствия, чиновник, был осведомлен о том, что компания-концессионер не выполняет работы, но продолжает пользоваться банями по предназначению, и не предпринял никаких шагов по расторжению контракта. Соглашение было заключено между администрацией и ООО «Объединение 24». Сейчас бывший чиновник под стражей.