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Posted 3 октября, 05:46

Published 3 октября, 05:46

Modified 3 октября, 05:48

Updated 3 октября, 05:48

Грибники делятся фотографиями своих трофеев в специализированных пабликах

«Нашествие опят»: новосибирские грибники возвращаются из леса с полными ведрами

3 октября 2024, 05:46
Фото: vk.com/club182246047
Грибники делятся фотографиями своих трофеев в специализированных пабликах

Новосибирцы в октябре продолжают массово собирать опята

Начало октября в этом году выдалось очень урожайным на опята, рассказывают грибники в соцсетях.

Любители «тихой охоты» из Новосибирска выкладывают в социальных сетях фото своих трофеев — счет собранным опятам идет на многие килограммы. Как говорят опытные грибники, «пошел второй слой». Помимо грибов, которые традиционно растут колониями на пнях и старых деревьях, собирают и так называемые земляные опята. Миниатюрные грибы укрыты опавшими листьями, так что для обнаружения их нужен определенный опыт.

Фото: Надежда Лобанова. vk.com/club182246047
«Пожалела, что взяла маленькое ведро — всего 5 литров. Ну ничего, можно ведь ещё разок сезон закрыть!», — рассказывает о своем посещении леса Надежда Лобанова в паблике «Грибы и грибные места НСО форум 2024».
Фото: Наталья Косолапова. vk.com/club182246047

Вот такой «улов» всего за два часа собрала Наталья Косолапова в Черепановском районе.

Но многие грибники сообщают, что уже закрыли сезон в минувшие выходные. Следующий раз в лес они пойдут уже весной, собирать сморчки и вешенки.

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