«Нашествие опят»: новосибирские грибники возвращаются из леса с полными ведрами

Posted 3 октября, 05:46
Published 3 октября, 05:46
Modified 3 октября, 05:48
Updated 3 октября, 05:48
Любители «тихой охоты» из Новосибирска выкладывают в социальных сетях фото своих трофеев — счет собранным опятам идет на многие килограммы. Как говорят опытные грибники, «пошел второй слой». Помимо грибов, которые традиционно растут колониями на пнях и старых деревьях, собирают и так называемые земляные опята. Миниатюрные грибы укрыты опавшими листьями, так что для обнаружения их нужен определенный опыт.
«Пожалела, что взяла маленькое ведро — всего 5 литров. Ну ничего, можно ведь ещё разок сезон закрыть!», — рассказывает о своем посещении леса Надежда Лобанова в паблике «Грибы и грибные места НСО форум 2024».
Вот такой «улов» всего за два часа собрала Наталья Косолапова в Черепановском районе.
Но многие грибники сообщают, что уже закрыли сезон в минувшие выходные. Следующий раз в лес они пойдут уже весной, собирать сморчки и вешенки.
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