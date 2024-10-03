«Нашествие опят»: новосибирские грибники возвращаются из леса с полными ведрами

Любители «тихой охоты» из Новосибирска выкладывают в социальных сетях фото своих трофеев — счет собранным опятам идет на многие килограммы. Как говорят опытные грибники, «пошел второй слой». Помимо грибов, которые традиционно растут колониями на пнях и старых деревьях, собирают и так называемые земляные опята. Миниатюрные грибы укрыты опавшими листьями, так что для обнаружения их нужен определенный опыт.