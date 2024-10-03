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Posted 3 октября, 04:55

Published 3 октября, 04:55

Modified 3 октября, 04:57

Updated 3 октября, 04:57

Пассажирка не пострадала

Озабоченный таксист-мигрант приставал к пассажирке — его задержали в Новосибирске

3 октября 2024, 04:55
Фото: Изображение Midjourney
Пассажирка не пострадала

Озабоченного мигранта-таксиста задержали в Новосибирске

Таксист-иностранец приставал к пассажирке: его задержали в Новосибирске, о чем информировали в СК по Приморскому краю.

Все случилось в Приморском крае 29 сентября. Уроженец Узбекистана, проживающий в России, приставал к женщине.

Мужчина работает таксистом: он заблокирован двери и не выпускал пассажирку. От нее он требовал интимной близости. Сама жительница не пострадала, сняла все на видео и убежала. Мигранта поймали в аэропорту Новосибирска.

В отношении иностранца возбуждено дело по факту лишения человека свободы. Его доставят во Владивосток для дальнейших разбирательств.

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