Переработка с/х продукции в регионе развивается с поддержкой правительства НСО

По словам замгендиректора по строительства Павла Таюрского, общий объём финансирования — 6,5 млрд рублей. На сегодняшний день почти закончено строительство элеваторного комплекса, который примет зерно с железнодорожного и автомобильного транспорта. Затем зерно будет проходить через процессы очистки, высушивания и временного складирования — общий объем хранения зерна составляет 60 тысяч тонн. На территории завода возводится специальная лаборатория, которая будет заниматься проверкой качества масла.