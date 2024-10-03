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Posted 3 октября, 09:25

Published 3 октября, 09:25

Modified 3 октября, 09:27

Updated 3 октября, 09:27

Переработка с/х продукции в регионе развивается с поддержкой правительства НСО

Переработка с/х продукции в регионе развивается с поддержкой правительства НСО

3 октября 2024, 09:25
Фото: правительство НСО
Глава региона Андрей Травников и учредитель компании «Маслов» г-н Цюй Фэй оценили скорость и стандарты выполнения крупного инвестиционного проекта на территории Южного Промышленно-логистического парка под Бердском.

Губернатор Новосибирской области подчеркнул, что темпы работ сегодня — впечатляют:

«Напомню, ровно год назад мы здесь объявляли о старте строительства первого объекта. Здесь было чистое поле, а сейчас, за 12 месяцев, здесь не просто спроектированы, а смонтированы основные агрегаты, установки и здания будущего завода. Мало того, инвестор уже принял решение и мы одобрили его летом на инвестсовете — о строительстве второго предприятия. Это — вторая очередь большого проекта по переработке сельхозпродукции в Новосибирской области. Уже свершившийся факт — на территории Новосибирской области появляется ещё один промышленно-логистический парк — Южный ПЛП», — отметил Андрей Травников.
Фото: правительство НСО

Цюй Фэй отметил, что место для строительства завода было выбрано именно в Новосибирской области из-за обильного количества сырья и возможности расширять его производственные мощности, благодаря выгодному транспортно-логистическому положению региона и также — из-за поддержки от местных властей.

По словам замгендиректора по строительства Павла Таюрского, общий объём финансирования — 6,5 млрд рублей. На сегодняшний день почти закончено строительство элеваторного комплекса, который примет зерно с железнодорожного и автомобильного транспорта. Затем зерно будет проходить через процессы очистки, высушивания и временного складирования — общий объем хранения зерна составляет 60 тысяч тонн. На территории завода возводится специальная лаборатория, которая будет заниматься проверкой качества масла.

Фото: правительство НСО

Напомним, что Новосибирская область продолжает развитие площадок, обеспеченных полным комплексом инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры, для привлечения новых инвесторов на территорию региона. Одна из таких площадок — Южный промышленно-логистический парк между Бердском и Искитимом.

Парковая политика — приоритетное направление инвестиционной политики региона. Реализация парковой политики позволяет региону увеличивать объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет, годовую выручку и объём привлечённых инвестиций резидентов парков, а также создавать новые высокопроизводительные рабочие места на территории парковых проектов.

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