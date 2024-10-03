Переработка с/х продукции в регионе развивается с поддержкой правительства НСО

Posted 3 октября, 09:25
Published 3 октября, 09:25
Modified 3 октября, 09:27
Updated 3 октября, 09:27
Губернатор Новосибирской области подчеркнул, что темпы работ сегодня — впечатляют:
«Напомню, ровно год назад мы здесь объявляли о старте строительства первого объекта. Здесь было чистое поле, а сейчас, за 12 месяцев, здесь не просто спроектированы, а смонтированы основные агрегаты, установки и здания будущего завода. Мало того, инвестор уже принял решение и мы одобрили его летом на инвестсовете — о строительстве второго предприятия. Это — вторая очередь большого проекта по переработке сельхозпродукции в Новосибирской области. Уже свершившийся факт — на территории Новосибирской области появляется ещё один промышленно-логистический парк — Южный ПЛП», — отметил Андрей Травников.
Цюй Фэй отметил, что место для строительства завода было выбрано именно в Новосибирской области из-за обильного количества сырья и возможности расширять его производственные мощности, благодаря выгодному транспортно-логистическому положению региона и также — из-за поддержки от местных властей.
По словам замгендиректора по строительства Павла Таюрского, общий объём финансирования — 6,5 млрд рублей. На сегодняшний день почти закончено строительство элеваторного комплекса, который примет зерно с железнодорожного и автомобильного транспорта. Затем зерно будет проходить через процессы очистки, высушивания и временного складирования — общий объем хранения зерна составляет 60 тысяч тонн. На территории завода возводится специальная лаборатория, которая будет заниматься проверкой качества масла.
Напомним, что Новосибирская область продолжает развитие площадок, обеспеченных полным комплексом инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры, для привлечения новых инвесторов на территорию региона. Одна из таких площадок — Южный промышленно-логистический парк между Бердском и Искитимом.
Парковая политика — приоритетное направление инвестиционной политики региона. Реализация парковой политики позволяет региону увеличивать объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет, годовую выручку и объём привлечённых инвестиций резидентов парков, а также создавать новые высокопроизводительные рабочие места на территории парковых проектов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]