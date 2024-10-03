Пилорама загорелась в поселке под Новосибирском

Posted 3 октября, 02:34
Published 3 октября, 02:34
Modified 3 октября, 02:36
Updated 3 октября, 02:36
Инцидент случился 3 октября в поселке Кудряшовский. Утром там загорелась пилорама, которая находится на улице Зеленая. Горели штабеля леса, полыхали опилки и другое.
В это время людей внутри помещения не было, поэтому обошлось без пострадавших. Масштаб пожара достиг 600 квадратов. В 9 утра, как уточнили в МЧС, работы по ликвидации огня еще продолжаются.
Данные 2ГИС свидетельствуют о том, что по указанной улице находится лесхоз и компания «СибГарантЛес».
Также за загрязнение воздуха при масштабном пожаре на новосибирском полигоне виновные ответят в суде.
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