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Posted 3 октября, 07:26

Published 3 октября, 07:26

Modified 1 ноября, 07:32

Updated 1 ноября, 07:32

Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 97,5 млн тонн в августе

Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 97,5 млн тонн в августе

3 октября 2024, 07:26
Фото: 1MI.
По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в августе 2024 года составила 97,5 млн тонн, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за август 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6% и составил 212,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 3,1% и составил 261,7 млрд тонно-км.

Погрузка за январь–август 2024 года, по оперативным данным, составила 795,2 млн тонн, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железными дорогами погружено:

— каменного угля — 221,8 млн тонн (-5,7% к январю-августу 2023 года);

— кокса — 8 млн тонн (+5,1%);

— нефти и нефтепродуктов — 138,9 млн тонн (-0,6%);

— руды железной и марганцевой — 72,6 млн тонн (-3,8%);

— черных металлов — 42 млн тонн (-7,4%);

— лома черных металлов — 7,7 млн тонн (-14,2%);

— химических и минеральных удобрений — 45,1 млн тонн (+7,9%);

— цемента — 16,3 млн тонн (-4,4%);

— лесных грузов — 18 млн тонн (-1,9%);

— зерна — 20,3 млн тонн (на уровне прошлого года);

— строительных грузов — 77,7 млн тонн (-13,8%);

— руды цветной и серного сырья — 11,1 млн тонн (-8,6%);

— химикатов и соды — 14,1 млн тонн (-3%);

— промышленного сырья и формовочных материалов — 22,1 млн тонн (+6,6%);

— остальных, в том числе грузов в контейнерах — 79,7 млн тонн (+1,5%).

Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2% и составил 1684 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 5,6% и составил 2080,9 млрд тонно-км.

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