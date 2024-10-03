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Posted 3 октября, 03:59

Published 3 октября, 03:59

Modified 3 октября, 04:06

Updated 3 октября, 04:06

Холодно станет в регионе

Похолодание до -5 и снег ожидаются в Новосибирске

3 октября 2024, 03:59
Фото: 1MI
Холодно станет в регионе
В Новосибирске ощутимо похолодает, о чем информируют синоптики.

Бабье лето в регионе уже заканчивается. В самом начале недели потеплело до +21. Эта неделя еще будет теплой, воздух днем прогреется до +16. А вот со следующей недели уже придет холод.

Так, 8 и 9 октября похолодает до +3…+6 днем и 0…-5 ночью. Также ожидаются дожди и снег, передает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Аналогичный прогноз дает и «Яндекс. Погода». Похолодание начнется с 8 числа, а 11 и 12 октября пройдет снег с дождем, похолодает до +3.

Прогноз погоды на полгода в Новосибирске представил Гидрометцентр
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Осень#Дождь
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