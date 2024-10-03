Родители из Новосибирска разорятся на подарок учителю — сколько они потратят

Posted 3 октября, 10:17
Published 3 октября, 10:17
Modified 3 октября, 10:19
Updated 3 октября, 10:19
Родители потратят примерно 1600 рублей на подарок педагогу — это средние данные, которые посчитали аналитики в октябре 2024. Столько будет стоить набор из букета цветов и коробки конфет. Если к этому добавить и подарочный сертификат, то траты дойдут до 2,5 тысячи рублей.
В лидерах по подарку сейчас именно сертификаты, конфеты и цветы, выяснили специалисты «Чек Индекс» и «Купер». Номинал первого подарка варьируется от 500 до 2000 рублей. Чаще всего родители покупают молочные конфеты с орехом и 15 цветков роз.
Стоимость букетов всегда отличается, в зависимости от магазинов и выбранных композиций. На 1 сентября было много акций, вероятно, на День учителя, цветочные тоже сделают выгодные предложения.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]