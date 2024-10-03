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Posted 3 октября, 10:17

Published 3 октября, 10:17

Modified 3 октября, 10:19

Updated 3 октября, 10:19

Подарки не дешевые

Родители из Новосибирска разорятся на подарок учителю — сколько они потратят

3 октября 2024, 10:17
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Подарки не дешевые

Стало известно, сколько родители потратят на подарок учителю в 2024 году

В Новосибирской области родителям обойдется в «копеечку» подарок для учителей, узнали аналитики.

Родители потратят примерно 1600 рублей на подарок педагогу — это средние данные, которые посчитали аналитики в октябре 2024. Столько будет стоить набор из букета цветов и коробки конфет. Если к этому добавить и подарочный сертификат, то траты дойдут до 2,5 тысячи рублей.

В лидерах по подарку сейчас именно сертификаты, конфеты и цветы, выяснили специалисты «Чек Индекс» и «Купер». Номинал первого подарка варьируется от 500 до 2000 рублей. Чаще всего родители покупают молочные конфеты с орехом и 15 цветков роз.

Стоимость букетов всегда отличается, в зависимости от магазинов и выбранных композиций. На 1 сентября было много акций, вероятно, на День учителя, цветочные тоже сделают выгодные предложения.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Праздник#Родители#Учителя#Подарки#Подарок
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