Родители из Новосибирска разорятся на подарок учителю — сколько они потратят

Родители потратят примерно 1600 рублей на подарок педагогу — это средние данные, которые посчитали аналитики в октябре 2024. Столько будет стоить набор из букета цветов и коробки конфет. Если к этому добавить и подарочный сертификат, то траты дойдут до 2,5 тысячи рублей.