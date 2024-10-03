Смертельный вирус Марбург исследуют ученые из Новосибирска

Posted 3 октября, 02:57
Published 3 октября, 02:57
Modified 3 октября, 02:59
Updated 3 октября, 02:59
От вируса Марбург погибли уже восемь человек. Им можно заразиться только через прямой контакт: кровь, слюну и так далее. Как отметил Александр Чепурнов, который руководит лабораторией по изучению инфекций, у зараженных происходит кровотечение. Больной умирает спустя две недели. Шансы выжить составляют лишь 10%.
Впервые вирус обнаружили 57 лет назад. В России им заражались только два человека. Причем им болели ученые при проведении испытаний, пишет BFM-Новосибирск.
В научном центре «Вектор» есть целая коллекция опасных инфекций, включая Марбург. С ним проводят опыты, которые помогут создать лекарство против лихорадки. Ранее ученые разработали вакцину против гриппа.
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