Смертельный вирус Марбург исследуют ученые из Новосибирска

От вируса Марбург погибли уже восемь человек. Им можно заразиться только через прямой контакт: кровь, слюну и так далее. Как отметил Александр Чепурнов, который руководит лабораторией по изучению инфекций, у зараженных происходит кровотечение. Больной умирает спустя две недели. Шансы выжить составляют лишь 10%.