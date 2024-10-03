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Posted 3 октября, 10:42

Published 3 октября, 10:42

Modified 3 октября, 10:44

Updated 3 октября, 10:44

В чем подозревают экс-полицейского

Увольнение новосибирского инспектора ДПС Гусева заинтересовало Бастрыкина

3 октября 2024, 10:42
Фото: 1MI
В чем подозревают экс-полицейского
Сотрудника ГАИ Александра Гусева уволили в Новосибирской области после скандала: этим инцидентом заинтересовались в СКР.

Инспектора и его двух коллег из Мошково подозревают в противоправных действиях в отношении детей. Полицейские устроили погоню за школьницами на питбайке. Подростки перевернулись, а сотрудники ДПС не оказали им никакую помощь.

К главе СК Александру Бастрыкину обратился сам Александр Гусев, которого уволили из органов. Бывший правоохранитель не согласен с обвинениями и просит разобраться в ситуации. Новосибирском СК поручили доложить о результатах расследования дела.

Отметим, что Гусев три года назад случайно застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева после погони. По этому делу гаишника оправдали.

Друзьям застреленного Векила Абдуллаева вынесли приговор в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Полиция#Уголовное дело#Дело#Увольнение#Александр Бастрыкин#ГАИ
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