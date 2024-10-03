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Posted 3 октября, 04:32

Published 3 октября, 04:32

Modified 3 октября, 04:34

Updated 3 октября, 04:34

Произошло ДТП

Въезд в Новосибирск оказался намертво заблокирован из-за ДТП

3 октября 2024, 04:32
Фото: 1MI
Произошло ДТП
В Новосибирской области из-за аварии оказался заблокирован проезд до столицы Сибири, передают очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло на Бердском шоссе. Утром 3 октября там невозможно проехать. На выезде от Бердска до областной столицы собралась многокилометровая пробка. На «Яндекс. Картах» все подсвечено красным.

Что именно случилось, неизвестно. Водители пишут, что виновником аварии был водитель грузовика. Из-за него перекрыты полосы для движения. В ГАИ оперативно информацию не прокомментировали.

Фото: yandex

Также сегодня ночью произошло массовое ДТП, которое устроил бесправник. Пьяный молодой водитель протаранил несколько машин и нанес автомобилистам значительный ущерб.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Пробка
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