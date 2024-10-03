Въезд в Новосибирск оказался намертво заблокирован из-за ДТП

Posted 3 октября, 04:32
Published 3 октября, 04:32
Modified 3 октября, 04:34
Updated 3 октября, 04:34
ДТП произошло на Бердском шоссе. Утром 3 октября там невозможно проехать. На выезде от Бердска до областной столицы собралась многокилометровая пробка. На «Яндекс. Картах» все подсвечено красным.
Что именно случилось, неизвестно. Водители пишут, что виновником аварии был водитель грузовика. Из-за него перекрыты полосы для движения. В ГАИ оперативно информацию не прокомментировали.
Также сегодня ночью произошло массовое ДТП, которое устроил бесправник. Пьяный молодой водитель протаранил несколько машин и нанес автомобилистам значительный ущерб.
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