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Posted 3 октября, 11:04

Published 3 октября, 11:04

Modified 3 октября, 11:06

Updated 3 октября, 11:06

Детали дела неизвестны

В Новосибирске задержали подозреваемого в насильственных действиях над девочкой

3 октября 2024, 11:04
Фото: 1MI
Детали дела неизвестны
В Новосибирске задержали подозреваемого по статье с пометкой 18+, сообщили в МВД.

Мать обратилась в полицию с заявлением о том, что в отношении ее несовершеннолетней дочери были совершены насильственные действия сексуального характера.

Полицейские сразу же начали устанавливать личность подозреваемого. Его местонахождение установили через два часа. Мужчину задержали в одном из кафе.

В отношении подозреваемого возбуждено дело. Пока неизвестно, какую меру пресечения избрали новосибирцу.

Также ранее по такой же статье обвинили мигранта, который приставал к девочкам. Сейчас он в СИЗО.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Полиция#Уголовное дело#18+
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