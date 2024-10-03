Здание Художественного музея планируют отреставрировать в Новосибирске

Здание Сибревкома, в котором сейчас находится художественный музей, было построено в стиле неоклассицизма с элементами модерна в 1925 году по проекту архитектора Андрея Крячкова. Долгое время здесь располагались городской и областной комитеты КПСС. Постройка имеет статус памятника архитектуры федерального значения.