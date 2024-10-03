Здание Художественного музея планируют отреставрировать в Новосибирске

Posted 3 октября, 07:48
Published 3 октября, 07:48
Modified 3 октября, 07:50
Updated 3 октября, 07:50
Новосибирской государственный художественный музей объявил электронный аукцион по поиску подрядчика для разработки проектно-сметной документации реставрации фасадов исторического здания по адресу Красный проспект, 5.
В конкурсных материалах сказано, что победитель аукциона обязан в течение 130 дней с момента заключения договора провести комплексное обследование состояния постройки, подготовить документы и обеспечить получение положительного результата историко-культурной экспертизы.
Начальная стоимость контракта составляет 3 980 953 рубля.
Здание Сибревкома, в котором сейчас находится художественный музей, было построено в стиле неоклассицизма с элементами модерна в 1925 году по проекту архитектора Андрея Крячкова. Долгое время здесь располагались городской и областной комитеты КПСС. Постройка имеет статус памятника архитектуры федерального значения.
Ранее мы рассказывали о том, сколько потратят на реставрацию соседнего с музеем здания, построенного для треста «Запсибзолото».
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