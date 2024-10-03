atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 12:58

Published 3 октября, 12:58

Modified 3 октября, 12:59

Updated 3 октября, 12:59

Житель Тулы вместо жесткого диска получил с маркетплейса машинку для стрижки волос

3 октября 2024, 12:58
Управление Роспотребнадзора по Тульской области защитило в суде права туляка, который в августе 2023 года заказал на маркетплейсе жесткий диск, а получил машинку для стрижки волос.

В тот же день покупатель оформил заявку на возврат и отправил товар продавцу, но деньги в десятидневный срок не получил. Возврат средств был произведен через 4,5 месяца, пишет tsn24.ru.

Покупатель потребовал неустойку. По решению суда компания обязана выплатить 6 378,36 рублей неустойки, 2000 рублей морального вреда и 4 189,18 рублей штрафа за неудовлетворение требования потребителя.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика