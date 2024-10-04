16 мигрантов вызволили из рабства на ферме и увезли в военкомат в Новосибирске

Организатор утверждал, что предоставлял мигрантам не только работу, но и жилье, хотя эти условия едва ли можно назвать приемлемыми. Люди жили вместе со скотом в грязных, неотапливаемых помещениях. По словам источника в военном следственном отделе СКР по Новосибирскому гарнизону, бригадир находил рабочих среди знакомых и родственников, а также предоставлял «возможности» для других мигрантов, нуждающихся в проживании и питании.