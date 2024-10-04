16 мигрантов вызволили из рабства на ферме и увезли в военкомат в Новосибирске

Posted 4 октября, 12:05
Published 4 октября, 12:05
Modified 4 октября, 12:07
Updated 4 октября, 12:07
Рейд был организован офицерами военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону. С самого утра сотрудники силовых структур внезапно появились на нескольких фермах, расположенных в окрестностях города. В результате было обнаружено 26 мигрантов, преимущественно из Таджикистана. 16 из них, после установления личности, были направлены в военкоматы.
По данным следствия, мигранты работали на фермах за еду и ночлег, выполняя тяжёлую работу в крайне неблагоприятных условиях. Рабочие места для иностранных граждан организовал их соотечественник, получивший гражданство России. Он позиционировал себя как «бригадир», организовавший на фермах трудовую эксплуатацию своих земляков.
Организатор утверждал, что предоставлял мигрантам не только работу, но и жилье, хотя эти условия едва ли можно назвать приемлемыми. Люди жили вместе со скотом в грязных, неотапливаемых помещениях. По словам источника в военном следственном отделе СКР по Новосибирскому гарнизону, бригадир находил рабочих среди знакомых и родственников, а также предоставлял «возможности» для других мигрантов, нуждающихся в проживании и питании.
Выяснилось, что фермы, на которых трудились мигранты, принадлежали частным лицам. Эти хозяйства имели постоянных клиентов, которые закупали мясо и молоко, поступающие в кафе и столовые Новосибирска. Личности владельцев ферм пока не установлены, следствие продолжает выяснять все обстоятельства.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]