20 причин посетить Новосибирск — рейтинг от телеведущего Дмитрия Крылова

Posted 4 октября, 11:51
Published 4 октября, 11:51
Modified 4 октября, 11:53
Updated 4 октября, 11:53
Телеведущий рассказал о ключевых достопримечательностях города и подчеркнул уникальные места, которые делают столицу Сибири привлекательной для туристов.
Одной из главных причин Крылов назвал самый длинный в мире метромост, расположенный в Новосибирске. Далее он отметил Красный проспект — самую длинную пешеходную прямую улицу в мире, а также НОВАТ — крупнейший театр Евразии. Ведущий упомянул и самое высокое за Уралом колесо обозрения, которое расположено на речном вокзале.
Особое внимание в выпуске было уделено Академгородку — научному центру Сибири. Крылов рассказал о его многочисленных научных институтах и объектах, включая знаменитый памятник мыши, вяжущей спираль ДНК. Этот памятник символизирует вклад этих животных в науку и медицину.
Также в программе ведущий предложил зрителям прогуляться по Михайловской набережной, посетить Новосибирский зоопарк и прокатиться по Чуйскому тракту — одной из самых красивых дорог России, по мнению National Geographic.
Крылов подчеркнул, что перечисленные достопримечательности — это лишь малая часть того, что может предложить Новосибирск. В следующем выпуске он продолжит знакомить зрителей с другими интересными местами города.
Atas.Info также регулярно рассказывает о том, что можно посетить в Новосибирске и области. Например, недавно в правительстве региона рассказали о самых популярных районах. Мы разобрались, что можно в них посмотреть. Также наш корреспондет рассказал о новосибирском районе «острых козырьков» и необычной квартире в стиле конструктивизма.
А если хочется посмотреть что-то в другом регионре, но недалеко от Новосибирска, то можно изучить древнейший купеческий город Камень-на-Оби или изучить необычные достопримечательности Барнаула.
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