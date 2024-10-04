20 причин посетить Новосибирск — рейтинг от телеведущего Дмитрия Крылова

Atas.Info также регулярно рассказывает о том, что можно посетить в Новосибирске и области. Например, недавно в правительстве региона рассказали о самых популярных районах. Мы разобрались, что можно в них посмотреть. Также наш корреспондет рассказал о новосибирском районе «острых козырьков» и необычной квартире в стиле конструктивизма.