Авито Работа запускает игровой проект «Скиллы в IRL» для молодых соискателей

По результатам тестирования формируется индивидуальный профиль soft skills пользователя, на основе которого генерируется персонализированная подборка вакансий на платформе Авито Работа. Первыми участниками проекта стали популярные молодёжные стримеры — Dmitry_Lixxx, Derzko69, rostikfacekid, dinablin, Korya_mc, Fenya, ZakvielChannel. В честь старта проекта они прошли игровые тесты во время открытых стримов и оценили уровень своих мягких навыков. Теперь по окончании выполнения заданий все пользователи могут сравнить свои результаты с уровнем скиллов любимых блогеров. Кроме того, у участников проекта есть возможность поделиться своими достижениями с друзьями и выиграть брендированные призы.