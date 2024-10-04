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Posted 4 октября, 03:12

Published 4 октября, 03:12

Modified 4 октября, 03:14

Updated 4 октября, 03:14

Новый игровой проект

Авито Работа запускает игровой проект «Скиллы в IRL» для молодых соискателей

4 октября 2024, 03:12
Фото: 1MI
Новый игровой проект
Авито Работа запускает новый проект «Скиллы в IRL» на платформе ВКонтакте. Это серия мини-игр, призванная показать молодым соискателям, как их игровые навыки трансформируются в востребованные на рынке труда soft skills.

В рамках проекта «Скиллы в IRL» пользователи могут пройти серию геймифицированных тестов, помогающих определить уровень владения популярными «гибкими навыками». Прохождение каждого теста занимает 30 секунд, за которые пользователи могут набрать от 0 до 100 баллов по семи критериям — популярным скиллам, зачастую требующимся от соискателей при трудоустройстве. Среди них:

  • Коммуникабельность (способность к общению и установке связей);
  • Стрессоустойчивость (умение адекватно реагировать и держать себя в руках в стрессовых ситуациях);
  • Скорость реакции (быстрое принятие решений);
  • Грамотность (знание родного языка и способность грамотно выражать свои мысли);
  • Внимание (способность концентрироваться на процессе и не упускать детали);
  • Логика (умение последовательно думать и рассуждать без противоречий).

Согласно последним исследованиям Авито Работы, российские работодатели все чаще обращают внимание на «гибкие» навыки у кандидатов. За прошедший год количество вакансий, где акцент делается на soft skills, увеличилось на 9%, а средние предлагаемые зарплаты для кандидатов на такие позиции выросли на 12%.

Игровой тест «Скиллы в IRL» стал продолжением рекламной кампании Авито Работы «Твой опыт в жизни тоже считается», получившей большой отклик у молодой аудитории. Инициативы направлены на решение ключевой проблемы юных соискателей — сомнений в том, что их опыта и навыков достаточно для поиска первой работы. На предыдущих этапах организаторы демонстрировали, как повседневные жизненные ситуации могут дать необходимую базу для трудоустройства; новый проект предлагает молодёжи инструмент для оценки конкретных гибких навыков, которые могут сыграть роль при приёме на работу.

Фото: Авито Работа

По результатам тестирования формируется индивидуальный профиль soft skills пользователя, на основе которого генерируется персонализированная подборка вакансий на платформе Авито Работа. Первыми участниками проекта стали популярные молодёжные стримеры — Dmitry_Lixxx, Derzko69, rostikfacekid, dinablin, Korya_mc, Fenya, ZakvielChannel. В честь старта проекта они прошли игровые тесты во время открытых стримов и оценили уровень своих мягких навыков. Теперь по окончании выполнения заданий все пользователи могут сравнить свои результаты с уровнем скиллов любимых блогеров. Кроме того, у участников проекта есть возможность поделиться своими достижениями с друзьями и выиграть брендированные призы.

#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Вакансии#Геймификация#Soft skills
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