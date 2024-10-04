Из-за холодов новосибирцы стали массово болеть пневмонией

Ситуация усугубляется в некоторых районах Новосибирска, особенно на левом берегу, где до сих пор не включили отопление. Местные жители рассказали изданию Atas.Info, что в некоторых домах тепло отсутствует с августа, что делает людей более уязвимыми перед сезонными простудными заболеваниями и пневмонией. Из-за холода в квартирах, по их словам, приходится использовать обогреватели и носить теплую одежду даже дома, но этого недостаточно для предотвращения заболеваний.