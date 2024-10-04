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Posted 4 октября, 06:43

Published 4 октября, 06:43

Modified 4 октября, 06:45

Updated 4 октября, 06:45

Рост заболеваемости в Новосибирске

Из-за холодов новосибирцы стали массово болеть пневмонией

4 октября 2024, 06:43
Фото: 1MI
Рост заболеваемости в Новосибирске
В Новосибирске наблюдается резкий рост случаев заболевания пневмонией, связанный с похолоданием и резкой сменой погоды.

По данным Роспотребнадзора, только за первые три недели сентября 2024 года в Новосибирской области было зарегистрировано 4 034 случая пневмонии. Специалисты связывают всплеск заболевания с понижением температуры и осенними переменами климата, что ослабляет иммунитет и способствует распространению инфекций.

Особенно подвержены заболеванию дети и молодые люди, о чем рассказал главный врач городской инфекционной больницы №1. По его словам, среди пациентов с пневмонией сейчас преобладают школьники и студенты, чьи организмы хуже переносят перепады температур и осенние простуды.

Роспотребнадзор настоятельно призывает всех жителей региона внимательно следить за своим здоровьем и при первых же признаках недомогания обращаться к врачу. Симптомы пневмонии могут развиваться быстро, и своевременная медицинская помощь способна предотвратить серьёзные осложнения.

Ситуация усугубляется в некоторых районах Новосибирска, особенно на левом берегу, где до сих пор не включили отопление. Местные жители рассказали изданию Atas.Info, что в некоторых домах тепло отсутствует с августа, что делает людей более уязвимыми перед сезонными простудными заболеваниями и пневмонией. Из-за холода в квартирах, по их словам, приходится использовать обогреватели и носить теплую одежду даже дома, но этого недостаточно для предотвращения заболеваний.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Отопление#Пневмония#Заболевания#Простуда
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