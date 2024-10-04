Из-за холодов новосибирцы стали массово болеть пневмонией

Posted 4 октября, 06:43
Published 4 октября, 06:43
Modified 4 октября, 06:45
Updated 4 октября, 06:45
По данным Роспотребнадзора, только за первые три недели сентября 2024 года в Новосибирской области было зарегистрировано 4 034 случая пневмонии. Специалисты связывают всплеск заболевания с понижением температуры и осенними переменами климата, что ослабляет иммунитет и способствует распространению инфекций.
Особенно подвержены заболеванию дети и молодые люди, о чем рассказал главный врач городской инфекционной больницы №1. По его словам, среди пациентов с пневмонией сейчас преобладают школьники и студенты, чьи организмы хуже переносят перепады температур и осенние простуды.
Роспотребнадзор настоятельно призывает всех жителей региона внимательно следить за своим здоровьем и при первых же признаках недомогания обращаться к врачу. Симптомы пневмонии могут развиваться быстро, и своевременная медицинская помощь способна предотвратить серьёзные осложнения.
Ситуация усугубляется в некоторых районах Новосибирска, особенно на левом берегу, где до сих пор не включили отопление. Местные жители рассказали изданию Atas.Info, что в некоторых домах тепло отсутствует с августа, что делает людей более уязвимыми перед сезонными простудными заболеваниями и пневмонией. Из-за холода в квартирах, по их словам, приходится использовать обогреватели и носить теплую одежду даже дома, но этого недостаточно для предотвращения заболеваний.
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