Какой будет зима в Новосибирске, рассказал Гидрометцентр

Posted 4 октября, 01:41
Published 4 октября, 01:41
Modified 4 октября, 01:43
Updated 4 октября, 01:43
В ноябре температура будет выше нормы на 1-1,5 градус, при -6…-8. А вот в декабре синоптики ожидают температуру на градус выше, при норме -13…-16.
В январе температура будет в районе -16…-19, в феврале ожидается колебание до -14…-16, а в марте до -5…8, передает РБК-Новосибирск. В целом, сильных аномалий в зимний период не предвидится.
Сейчас в регионе сохраняется последнее тепло. Каждый день теплеет до +16…+14 днем. Скоро тепло сменят холода с дождями и снегом.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]