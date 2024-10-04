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Posted 4 октября, 01:41

Published 4 октября, 01:41

Modified 4 октября, 01:43

Updated 4 октября, 01:43

Аномалий не ожидается

Какой будет зима в Новосибирске, рассказал Гидрометцентр

4 октября 2024, 01:41
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Аномалий не ожидается
Прогноз погоду на зиму в Новосибирской области дал Гидрометцентр.

В ноябре температура будет выше нормы на 1-1,5 градус, при -6…-8. А вот в декабре синоптики ожидают температуру на градус выше, при норме -13…-16.

В январе температура будет в районе -16…-19, в феврале ожидается колебание до -14…-16, а в марте до -5…8, передает РБК-Новосибирск. В целом, сильных аномалий в зимний период не предвидится.

Сейчас в регионе сохраняется последнее тепло. Каждый день теплеет до +16…+14 днем. Скоро тепло сменят холода с дождями и снегом.

Прогноз погоды на полгода в Новосибирске представил Гидрометцентр
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Осень#Зима#Холод
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