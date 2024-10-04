Коммунальщики вырыли и забросили яму посреди детской площадки в Новосибирске

Posted 4 октября, 06:02
Published 4 октября, 06:02
Modified 4 октября, 06:03
Updated 4 октября, 06:03
В редакцию Atas.info слезно обратились жители Новосибирска, которые устали бороться с беспределом. В Октябрьском районе, на улице Ленинградская, горожанам и их детям угрожает настоящая опасность.
Дело в том, что посреди детской площадки у дома №149 вырыли две огромные ямы. За месяц никакие работы выполнены не были. Все ограждения давно попадали, что говорит о несоблюдении безопасности.
По словам жителей района, теплотрассу раскопали из-за дефекта. Винят в бездействии коммунальщиков.
«Сколько это продлиться времени… Каждый день может быть реализован самый высокий риск попадания ребенка в одну из ям. Помогите, ведь потом будет поздно!», — кричат о помощи новосибирцы.
В СГК оперативно на вопрос корреспондента Atas.info не ответили.
Недавно вырытая яма стала причиной трагедии. А неделю назад на улице Лескова произошла коммунальная авария, из-за которой по улицы бежали реки кипятка.
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