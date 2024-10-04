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Posted 4 октября, 12:34

Published 4 октября, 12:34

Modified 4 октября, 12:36

Updated 4 октября, 12:36

Дизайн-проект

Компания бизнесмена в розыске построит комплекс рядом с «Глобусом» в Новосибирске

4 октября 2024, 12:34
Фото: «Новосибирское ЭКБ» / Новосибирские новости
Дизайн-проект

Рядом с театром «Глобус» в Новосибирске построят спорткомплекс

В Новосибирске возобновят проект по возведению спортивно-оздоровительного комплекса рядом с торговым центром «Глобус» на пересечении Октябрьской магистрали и Ипподромской улицы.

Мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительство спортивно-оздоровительного комплекса до 27 марта 2025 года. Сейчас на этом месте находится пустырь с заброшенным бункером. Строительство должно было завершиться здесь гораздо раньше: сначала его выдали до октября 2023 года, оно действовало до 14 августа 2024 года. Работы до сих пор не начались, но разрешение продлили вновь.

Предполагается, что на участке в 1000 квадратов будет размещено здание с четырьма этажами, один из которых будет подземным.

Застройщик и его учредители

Застройщик, который и должен занятья разработкой территории — «Новый мир Химметалл». Компания зарегистрирована в Новосибирске в 2013 году. По данным СПАРК, основателями являются Владислав Крючков (владеет 75% акций) и Наталья Хаминич (25% акций), которая также занимает пост генерального директора. В 2023 году фирма не зафиксировала доходов, её убытки составили 696 тысяч рублей.

Владислав Крючков, один из соучредителей «Нового мира Химметалл», на данный момент находится в международном розыске с августа 2018 года. Он был заочно арестован по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств. Как утверждают в СКР, в 2013 году он вместе с бизнес-партнёром Александром Асадчим незаконно завладели земельным участком площадью 3200 квадратных метров в центре Новосибирска, после чего продали за 65 млн рублей. Бюджет Новосибирска пострадал от этого на 29 млн рублей.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Строительство#Застройщик#Розыск#Комплекс
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