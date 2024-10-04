Компания бизнесмена в розыске построит комплекс рядом с «Глобусом» в Новосибирске

Владислав Крючков, один из соучредителей «Нового мира Химметалл», на данный момент находится в международном розыске с августа 2018 года. Он был заочно арестован по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств. Как утверждают в СКР, в 2013 году он вместе с бизнес-партнёром Александром Асадчим незаконно завладели земельным участком площадью 3200 квадратных метров в центре Новосибирска, после чего продали за 65 млн рублей. Бюджет Новосибирска пострадал от этого на 29 млн рублей.