Концерт рэпера Voskresenskii отменили после доноса Союза отцов в Новосибирске

Posted 4 октября, 05:34
Published 4 октября, 05:34
Modified 4 октября, 05:36
Updated 4 октября, 05:36
Музыкант Воскресенский должен был приехать в столицу Сибири 5 октября. Концерт планировался в лофт-парке «Подземка».
До Союза отцов донесли, что на выступление рэпера собираются несовершеннолетние. По мнению общественной организации, Voskresenskii исполнитель развращает молодежь, а женщин превращает в «кусок мяса».
В итоге активисты связались с владельцем помещения, который тут же запретил проводить концерт рэпера. Теперь слушателям должны вернуть деньги.
Ранее после критики Мизулиной концерт рэпера Slim отменили в Новосибирске. Он должен был пройти летом.
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