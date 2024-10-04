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Posted 4 октября, 05:34

Published 4 октября, 05:34

Modified 4 октября, 05:36

Updated 4 октября, 05:36

Концерт не состоится

Концерт рэпера Voskresenskii отменили после доноса Союза отцов в Новосибирске

4 октября 2024, 05:34
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
Концерт не состоится
В Новосибирске решили отменить концерт молодого рэпера, якобы негативно влияющего на сознание подростков, информировали в Союзе отцов.

Музыкант Воскресенский должен был приехать в столицу Сибири 5 октября. Концерт планировался в лофт-парке «Подземка».

До Союза отцов донесли, что на выступление рэпера собираются несовершеннолетние. По мнению общественной организации, Voskresenskii исполнитель развращает молодежь, а женщин превращает в «кусок мяса».

В итоге активисты связались с владельцем помещения, который тут же запретил проводить концерт рэпера. Теперь слушателям должны вернуть деньги.

Ранее после критики Мизулиной концерт рэпера Slim отменили в Новосибирске. Он должен был пройти летом.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Концерт#Отмена концерта#Союз отцов#Рэп
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