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Posted 4 октября, 03:59

Published 4 октября, 03:59

Modified 4 октября, 04:01

Updated 4 октября, 04:01

Есть пострадавшие

Мать с ребенком сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

4 октября 2024, 03:59
Фото: 1MI
Есть пострадавшие
В Новосибирске водитель сбил на переходе женщину с ребенком, сообщили в ГАИ.

Рано утром 4 октября в Первомайском районе сбили маму с ребенком. По улице Первомайской ехал автомобиль «Сузуки SX-4», которым управлял 45-летний мужчина. В один момент он сбил женщину с ребенком.

Пешеходы шли по нерегулируемому переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 30-летняя сибирячка и 9-летний мальчик. Они доставлены в больницу. Инспекторы ДПС выясняют все обстоятельства случившегося.

Фото: ГАИ

Также водитель «Мерседеса» сбил школьника, который перебегал дорогу в неположенном месте.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Дети#ДТП#Пострадавшие
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