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Posted 4 октября, 03:37

Published 4 октября, 03:37

Modified 4 октября, 03:39

Updated 4 октября, 03:39

В октябре будет холодно

Названы даты заморозков и снега в октябре 2024 в Новосибирске

4 октября 2024, 03:37
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
В октябре будет холодно
В Новосибирской области тепло сменят заморозки, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

Первый снег в октябре ожидается 11 числа. Он будет идти до 13 числа включительно. При этом ожидается похолодание до 0…+2 днем и -3…-1 ночью. Такая погода продержится до 15 октября. Потом немного потеплеет, до +12 днем и +10 ночью.

С 16 по 19 октября пройдут дожди. С 21 по 27 число ожидается снег с дождем. Температура будет не выше +2. С 28 октября ударят настоящие заморозки до -12, о чем говорят данные «Яндекс. Погоды».

Сайт world-weather не дает такой суровый прогноз. Снег ожидается лишь 18 октября. Максимально похолодает до -3.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Снег#Дождь
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