Названы даты заморозков и снега в октябре 2024 в Новосибирске

Первый снег в октябре ожидается 11 числа. Он будет идти до 13 числа включительно. При этом ожидается похолодание до 0…+2 днем и -3…-1 ночью. Такая погода продержится до 15 октября. Потом немного потеплеет, до +12 днем и +10 ночью.