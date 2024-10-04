Названы даты заморозков и снега в октябре 2024 в Новосибирске

Posted 4 октября, 03:37
Published 4 октября, 03:37
Modified 4 октября, 03:39
Updated 4 октября, 03:39
Первый снег в октябре ожидается 11 числа. Он будет идти до 13 числа включительно. При этом ожидается похолодание до 0…+2 днем и -3…-1 ночью. Такая погода продержится до 15 октября. Потом немного потеплеет, до +12 днем и +10 ночью.
С 16 по 19 октября пройдут дожди. С 21 по 27 число ожидается снег с дождем. Температура будет не выше +2. С 28 октября ударят настоящие заморозки до -12, о чем говорят данные «Яндекс. Погоды».
Сайт world-weather не дает такой суровый прогноз. Снег ожидается лишь 18 октября. Максимально похолодает до -3.
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