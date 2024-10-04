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Posted 4 октября, 01:58

Published 4 октября, 01:58

Modified 4 октября, 02:00

Updated 4 октября, 02:00

Есть пострадавший

Новые жертвы появились у «моста глупости» в Новосибирске

4 октября 2024, 01:58
Фото: 1MI
Есть пострадавший
В Новосибирске произошла двойная авария с пострадавшим 3 октября, сообщают очевидцы в соцсетях.

Очередной большегруз нарушил правила движения, проигнорировал знаки и снова застрял под мостом на Красном проспекте, у станции метро «Гагаринская».

В этот момент в грузовик врезался «КИА К5». Удар пришелся на водителя легковушки, так как автомобиль оказался прямо под прицепом.

Водители фур регулярно попадаются под мостом «глупости», который так прозвали в народе. Последнее аналогичное ДТП было летом. Такое ДТП не обходится без последствий, особенно финансовых.

Так грузовик застрял летомТак грузовик застрял летом
Фото: АСТ-54

Иномарка сбила школьника, который бежал через дорогу в неположенном месте.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Мост#Большегруз
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