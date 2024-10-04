Новые жертвы появились у «моста глупости» в Новосибирске

Posted 4 октября, 01:58
Published 4 октября, 01:58
Modified 4 октября, 02:00
Updated 4 октября, 02:00
Очередной большегруз нарушил правила движения, проигнорировал знаки и снова застрял под мостом на Красном проспекте, у станции метро «Гагаринская».
В этот момент в грузовик врезался «КИА К5». Удар пришелся на водителя легковушки, так как автомобиль оказался прямо под прицепом.
Водители фур регулярно попадаются под мостом «глупости», который так прозвали в народе. Последнее аналогичное ДТП было летом. Такое ДТП не обходится без последствий, особенно финансовых.
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