Последние теплые выходные ожидают новосибирцев в октябре

Posted 4 октября, 07:09
Published 4 октября, 07:09
Modified 4 октября, 07:11
Updated 4 октября, 07:11
Синоптики обещают солнечную и по-настоящему комфортную погоду с температурой до +17°C в субботу и даже до +18°C в воскресенье. Ночью, правда, станет заметно прохладнее, с температурой около +4°C и +9°C соответственно. Это последние приятные выходные, так как уже с понедельника начнётся постепенное похолодание.
По данным синоптиков, с 7 октября в Новосибирске ожидается падение температуры до +12°C днём, а уже во вторник столбики термометров могут опуститься до +8°C. Прогнозируются продолжительные осадки, что создаст эффект перехода к настоящей осени. К середине октября погода станет более прохладной, и 11 октября ожидается первая минусовая температура — ночью термометры покажут -1°C.
Особенно стоит отметить прогноз на следующие выходные, 12 и 13 октября, когда возможны первые снегопады в Новосибирске. Это станет явным сигналом о приближении зимы, и, по мнению синоптиков, настоящие заморозки не за горами. Уже в конце месяца, по данным Gismeteo, температура может опуститься до -5°C. Сервис «Яндекс Погода» прогнозирует, что заморозки наступят ещё раньше — около 21 октября, когда дневные температуры опустятся до -1°C, а ночные до -5°C.
Помимо этого, гидрометцентр уже дал предварительный прогноз на зиму 2024–2025 года. Ожидается, что она будет теплой и снежной, но пока детали остаются неизвестными.
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