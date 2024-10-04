Последние теплые выходные ожидают новосибирцев в октябре

Особенно стоит отметить прогноз на следующие выходные, 12 и 13 октября, когда возможны первые снегопады в Новосибирске. Это станет явным сигналом о приближении зимы, и, по мнению синоптиков, настоящие заморозки не за горами. Уже в конце месяца, по данным Gismeteo, температура может опуститься до -5°C. Сервис «Яндекс Погода» прогнозирует, что заморозки наступят ещё раньше — около 21 октября, когда дневные температуры опустятся до -1°C, а ночные до -5°C.