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Posted 4 октября, 10:40

Published 4 октября, 10:40

Modified 4 октября, 10:42

Updated 4 октября, 10:42

Владимир Сайбель получил звание Героя России

Путин назначил бойца СВО из Новосибирска на важную должность в РЖД

4 октября 2024, 10:40
Фото: Правительство Новосибирской области
Владимир Сайбель получил звание Героя России
Герой России Владимир Сайбель из Новосибирской области занял важную руководящую должность в ОАО «РЖД». Указом президента Владимира Путина он стал заместителем начальника департамента социального развития компании.

Герой России и участник специальной военной операции (СВО) Владимир Сайбель из Новосибирска получил важную должность в ОАО «РЖД». По указу президента Владимира Путина, он назначен заместителем начальника департамента социального развития компании. Сайбель — один из выпускников президентской образовательной программы «Время героев», направленной на подготовку лидеров и продвижение их на ключевые посты в различных сферах.

Назначение Владимира Сайбеля — часть стратегии по поддержке ветеранов СВО и их интеграции в важные социальные и государственные структуры. В новой должности Сайбель будет курировать вопросы, связанные с улучшением условий труда, социальной поддержкой и благополучием сотрудников РЖД. Его задача — развитие и укрепление социальной политики компании.

«Время героев» — это президентская программа, созданная для ветеранов и участников СВО, которая помогает им подготовиться к руководящим позициям в государственных структурах и крупных компаниях. Обучение проходит в РАНХиГС, где они осваивают управленческие навыки и финансовую грамотность. Программа нацелена на развитие лидерских качеств и содействие карьерному росту военных в гражданской сфере.

Владимир Сайбель ранее проходил обучение в Новосибирском высшем военном командном училище. Во время частичной мобилизации он добровольно отправился на фронт, где командовал разведротой 1452-го мотострелкового полка Группировки войск (сил) «Центр». За свои действия, связанные со спасением боевых товарищей в ходе военных действий, он был удостоен звания Героя России.

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#Алина Гурицкая#Общество#Образование#Новосибирская область#РЖД#СВО#Владимир Путин#РАНХиГС
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