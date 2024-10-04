Путин назначил бойца СВО из Новосибирска на важную должность в РЖД

«Время героев» — это президентская программа, созданная для ветеранов и участников СВО, которая помогает им подготовиться к руководящим позициям в государственных структурах и крупных компаниях. Обучение проходит в РАНХиГС, где они осваивают управленческие навыки и финансовую грамотность. Программа нацелена на развитие лидерских качеств и содействие карьерному росту военных в гражданской сфере.