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Posted 4 октября, 02:16

Published 4 октября, 02:16

Modified 4 октября, 02:19

Updated 4 октября, 02:19

Машину угнали

Пьяный угонщик перевернулся в ДТП, когда ехал за алкоголем под Новосибирском

4 октября 2024, 02:16
Фото: 1MI
Машину угнали

Пьяный угонщик автомобиля пойдет под суд в Новосибирской области

В Новосибирской области будут судить мужчину, который угнал автомобиль и попал в ДТП, сообщили в прокуратуре.

Все произошло летом текущего года в Ордынском районе. Мужчина пообещал автовладельцу отремонтировать его машину.

Сибиряк решил прокатиться на чужом авто до своего дома. Там он пообедал и употребил спиртное. Далее он поехал в магазин за алкогольными напитками, но уже с пассажиркой. В один момент водитель не справился с управлением и попал в ДТП.

Новосибирца обвинили в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения, то есть в угоне. Его дело направили в суд. Мужчине грозит до пяти лет колонии и возмещение ущерба.

Фото: прокуратура НСО
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Суд#Уголовное дело#Ордынский район
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