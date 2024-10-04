Пять ошибок организации рабочего пространства, мешающих карьере

Posted 4 октября, 17:14
Published 4 октября, 17:14
Modified 4 октября, 17:15
Updated 4 октября, 17:15
Newia выявила пять самых распространенных промахов в организации рабочего места, мешающих успешной карьере.
Стол, вынуждающий сидеть лицом к стене, убивает вдохновение. Глядя в стену, большинство людей не могут думать конструктивно. Лучше разместить стол лицом к окну — улица, люди за окном и естественное освещение помогут сотворить чудеса производительности.
Заваленное канцелярскими принадлежностями и документами рабочее пространство нервирует и не дает продуктивно работать. Лучше хранить все необходимое в ящиках и органайзерах, любуясь чистой поверхностью рабочего стола.
Забитые шкафы — проблема не только для модниц и домохозяек, но и для офисных сотрудников. Подберите удобную мебель, где удастся уместить все нужное, и регулярно разбирайте архивы.
Комфорт и расслабленность — огромный плюс работы дома, поэтому неудачно подобранная мебель рискует разрушить магию домашнего офиса. Рекомендуем эргономичное кресло с возможностью регулирования высоты и сменой положения спинки. И не забудьте про подставку для ног.
Неудачное освещение отвлекает, вызывает головную боль и приводит к снижению остроты зрения. Поэтому старайтесь сесть ближе к окну и наслаждаться естественным светом в течение всего дня, избегая источников жесткого искусственного света.
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