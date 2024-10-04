Раскрыты вакансии с зарплатой от 150 тысяч в Новосибирске — кому платят больше всего

Posted 4 октября, 05:04
Published 4 октября, 05:04
Modified 4 октября, 05:06
Updated 4 октября, 05:06
Руководителю отдела маркетинга в онлайн-школе готовы платить 180 тысяч рублей, причем зарплата может быть и больше. На должность требуется опыт от года.
В ННИИТО анестезиологу-реаниматологу предлагают от 150 тысяч. Управляющий образовательным центром может получать от 80 до 130 тысяч рублей: здесь придется руководить центрами и отделом продаж.
Шеф-повар может получать от 120 тысяч рублей, выяснили в центре «Зарплата.ру». Работу предлагают на Алтае. Сотруднику готовы представить жилье и трансфер. А вот официанту предлагают тоже от 120 тысяч рублей, с питанием и такси в ночное время.
Водителю-продавцу на молоковоз ежемесячно предлагают от 80 до 120 тысяч, а заведующий аптекой будет получать зарплату в 124 тысячи рублей. В Новосибирске не самые высокие зарплаты: есть несколько городов в Сибири, где предлагают больше.
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