Раскрыты вакансии с зарплатой от 150 тысяч в Новосибирске — кому платят больше всего

Шеф-повар может получать от 120 тысяч рублей, выяснили в центре «Зарплата.ру». Работу предлагают на Алтае. Сотруднику готовы представить жилье и трансфер. А вот официанту предлагают тоже от 120 тысяч рублей, с питанием и такси в ночное время.