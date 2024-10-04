Самолет Чита-Москва экстренно призмелился в Новосибирске — что произошло

Отметим, что рейс выдвинулся из Читы в 03:00 по московскому времени. Уже через 3 часа ему пришлось произвести незапланированную посадку. Когда медики сняли пассажира с борта, рейс продолжил путь — вылет состоялся в 06:55 по московскому времени.