Самолет Чита-Москва экстренно призмелился в Новосибирске — что произошло

Posted 4 октября, 08:00
Published 4 октября, 08:00
Modified 4 октября, 08:02
Updated 4 октября, 08:02
Инцидент произошел 4 октября на борту самолета, летевшего из Читы в Москву. Авиарейс был вынужден приземлиться в столице Сибири, так как одному из пассажиров стало резко плохо. Посадка произошла благополучно в аэропорту Толмачево. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь.
Отметим, что рейс выдвинулся из Читы в 03:00 по московскому времени. Уже через 3 часа ему пришлось произвести незапланированную посадку. Когда медики сняли пассажира с борта, рейс продолжил путь — вылет состоялся в 06:55 по московскому времени.
Напомним, ранее сотни пассажиров застряли в аэропорту Толмачево из-за невозможности вылететь в Дубай. Рейс задержали более чем на 6 часов из-за ракетных ударов по Израилю.
Еще один инцидент на борту самолета произошел в сентябре. Тогда пассажиры бизнес-класса пошутили: у них в багаже якобы была бомба. После неудачного прикола всех летевших эвакуировали, а шутников доставили в отдел полиции.
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