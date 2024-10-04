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Posted 4 октября, 08:00

Published 4 октября, 08:00

Modified 4 октября, 08:02

Updated 4 октября, 08:02

Самолет совершил экстренную посадку

Самолет Чита-Москва экстренно призмелился в Новосибирске — что произошло

4 октября 2024, 08:00
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Самолет совершил экстренную посадку

Самолет Чита-Москва экстренно призмелился в Новосибирске

Авиарейск компании S7 совершил экстренную посадку в Новосибирске. Самолет летел до столицы, но маршрут прервали из-за больного пассажира.

Инцидент произошел 4 октября на борту самолета, летевшего из Читы в Москву. Авиарейс был вынужден приземлиться в столице Сибири, так как одному из пассажиров стало резко плохо. Посадка произошла благополучно в аэропорту Толмачево. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь.

Отметим, что рейс выдвинулся из Читы в 03:00 по московскому времени. Уже через 3 часа ему пришлось произвести незапланированную посадку. Когда медики сняли пассажира с борта, рейс продолжил путь — вылет состоялся в 06:55 по московскому времени.

Напомним, ранее сотни пассажиров застряли в аэропорту Толмачево из-за невозможности вылететь в Дубай. Рейс задержали более чем на 6 часов из-за ракетных ударов по Израилю.

Еще один инцидент на борту самолета произошел в сентябре. Тогда пассажиры бизнес-класса пошутили: у них в багаже якобы была бомба. После неудачного прикола всех летевших эвакуировали, а шутников доставили в отдел полиции.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#S7#Авиарейс#Аэропорт Толмачево#Задержка рейса
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