Сквер имени прокурора открыли в центре Новосибирска

Екатерина Филимонова отправилась на фронт добровольцем в ноябре 1942 года и служила до 1946 года. За свои заслуги она была удостоена ордена «Отечественной войны II степени» и нескольких медалей, среди которых «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». После войны она посвятила 30 лет работе в органах прокуратуры, занимая пост прокурора Центрального района Новосибирска с 1953 по 1973 годы.