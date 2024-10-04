atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 11:27

Published 4 октября, 11:27

Modified 4 октября, 11:29

Updated 4 октября, 11:29

Сквер открыди в торжественной обстановке

Сквер имени прокурора открыли в центре Новосибирска

4 октября 2024, 11:27
Фото: telegram / мэр Максим Кудрявцев
Сквер открыди в торжественной обстановке
В центре Новосибирска сегодня открыли сквера имени Екатерины Филимоновой, бывшего прокурора Центрального района и участницы Великой Отечественной войны.

4 октября 2024 года в Новосибирске состоялось торжественное открытие сквера, посвящённого памяти Екатерины Филимоновой, участницы Великой Отечественной войны и бывшего прокурора Центрального района города. Мероприятие прошло на улице Серебренниковской, около дома №2, где жила Екатерина Дмитриевна. В сквере установлена памятная стела, посвящённая всем сотрудникам областной прокуратуры, участвовавшим в военных конфликтах.

Екатерина Филимонова отправилась на фронт добровольцем в ноябре 1942 года и служила до 1946 года. За свои заслуги она была удостоена ордена «Отечественной войны II степени» и нескольких медалей, среди которых «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». После войны она посвятила 30 лет работе в органах прокуратуры, занимая пост прокурора Центрального района Новосибирска с 1953 по 1973 годы.

На церемонии открытия присутствовали родственники Екатерины Филимоновой, сотрудники прокуратуры, ветераны и жители города. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что сквер был благоустроен: установлены лавочки, урны, обновлены дорожки, проведено освещение и озеленение территории. Также он подчеркнул важность сохранения памяти о тех, кто защищал Родину.

Сквер стал не только зелёной зоной для отдыха, но и важным местом памяти, которое будет напоминать будущим поколениям о героизме и служении Родине.

Читайте также:
Сквер Героев Донбасса открыли в Новосибирске после реконструкцииВ Новосибирске появится памятник создателю НЭТИСтела «Новосибирск — город трудовой доблести» появится в Хилокском микрорайоне
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Память#Памятник#Прокурор#Великая Отечественная война
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика