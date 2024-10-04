Сквер имени прокурора открыли в центре Новосибирска

Posted 4 октября, 11:27
Published 4 октября, 11:27
Modified 4 октября, 11:29
Updated 4 октября, 11:29
4 октября 2024 года в Новосибирске состоялось торжественное открытие сквера, посвящённого памяти Екатерины Филимоновой, участницы Великой Отечественной войны и бывшего прокурора Центрального района города. Мероприятие прошло на улице Серебренниковской, около дома №2, где жила Екатерина Дмитриевна. В сквере установлена памятная стела, посвящённая всем сотрудникам областной прокуратуры, участвовавшим в военных конфликтах.
Екатерина Филимонова отправилась на фронт добровольцем в ноябре 1942 года и служила до 1946 года. За свои заслуги она была удостоена ордена «Отечественной войны II степени» и нескольких медалей, среди которых «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». После войны она посвятила 30 лет работе в органах прокуратуры, занимая пост прокурора Центрального района Новосибирска с 1953 по 1973 годы.
На церемонии открытия присутствовали родственники Екатерины Филимоновой, сотрудники прокуратуры, ветераны и жители города. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что сквер был благоустроен: установлены лавочки, урны, обновлены дорожки, проведено освещение и озеленение территории. Также он подчеркнул важность сохранения памяти о тех, кто защищал Родину.
Сквер стал не только зелёной зоной для отдыха, но и важным местом памяти, которое будет напоминать будущим поколениям о героизме и служении Родине.
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