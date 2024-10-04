Сотрудники морга перепутали тела двух пенсионерок в Новосибирске

Выяснилось, что родственник пришел в морг, чтобы опознать тело своей матери. У заказчика было горе, а также в помещении стоял трупный запах, от чего его сознание помутилось. Увидев бирку с инициалами женщины, сын опознал родительницу. Однако на похоронах все стало ясно: хоронят они другую умершую.