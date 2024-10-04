Сотрудники морга перепутали тела двух пенсионерок в Новосибирске

Posted 4 октября, 05:57
Published 4 октября, 05:57
Modified 4 октября, 05:59
Updated 4 октября, 05:59
Инцидент произошел в сентябре 2024 года. В морге ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ» сотрудники перепутали бирки и тела двух женщин. Подмену обнаружили только во время похорон. Тело одной покойницы увезли в Каргат. Родственники были шокированы увиденным, а сотрудникам АО «ИМИ» пришлось разбираться в данной ситуации.
Выяснилось, что родственник пришел в морг, чтобы опознать тело своей матери. У заказчика было горе, а также в помещении стоял трупный запах, от чего его сознание помутилось. Увидев бирку с инициалами женщины, сын опознал родительницу. Однако на похоронах все стало ясно: хоронят они другую умершую.
Ритуальщики организовали замену тел, что понесло им убытки. Был установлен факт ошибки со стороны морга после проведенной проверки. Вопрос все же решили, а какие были последствия, в похоронном доме не уточнили.
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