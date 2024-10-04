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Posted 4 октября, 05:57

Published 4 октября, 05:57

Modified 4 октября, 05:59

Updated 4 октября, 05:59

Тела перепутали

Сотрудники морга перепутали тела двух пенсионерок в Новосибирске

4 октября 2024, 05:57
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
Тела перепутали
В Новосибирске перепутали тела двух женщин: о последствиях рассказали в ритуальном агентстве.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. В морге ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ» сотрудники перепутали бирки и тела двух женщин. Подмену обнаружили только во время похорон. Тело одной покойницы увезли в Каргат. Родственники были шокированы увиденным, а сотрудникам АО «ИМИ» пришлось разбираться в данной ситуации.

Выяснилось, что родственник пришел в морг, чтобы опознать тело своей матери. У заказчика было горе, а также в помещении стоял трупный запах, от чего его сознание помутилось. Увидев бирку с инициалами женщины, сын опознал родительницу. Однако на похоронах все стало ясно: хоронят они другую умершую.

Ритуальщики организовали замену тел, что понесло им убытки. Был установлен факт ошибки со стороны морга после проведенной проверки. Вопрос все же решили, а какие были последствия, в похоронном доме не уточнили.

Ранее мы рассказывали, как 200-килограмовый труп отказались вывозить в Новосибирске.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Тело#Труп#Ритуальные услуги#18+
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