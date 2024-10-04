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Posted 4 октября, 02:40

Published 4 октября, 02:40

Modified 4 октября, 02:42

Updated 4 октября, 02:42

В лифте случился перегруз

Табор цыган застрял в лифте дома в Новосибирске

4 октября 2024, 02:40
Фото: АСТ-54/кадры из видео
В лифте случился перегруз
В лифте дома в Новосибирске застряли цыгане: появилось видео их спасения.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Твардовского. Там остановился лифт. Случилось это из-за перегруза. На кадрах заметно, как мужчина пытается помочь, раздвигая двери руками. В итоге из лифта вышла целая толпа цыган: вероятно, они решили сэкономить время и уместиться в небольшом пространстве.

По правилам, превышать грузоподъемность в лифте нельзя. Это пишут в каждом доме. Также запрещено открывать двери самостоятельно, нужно дождаться диспетчера, номера которого всегда указаны внутри.

Видео: Mash Siberia.

Ранее цыгане были замечены в массовой драке, в которой участвовали десятки человек. Досталось и полицейским.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Видео#Новосибирск#Цыгане#Дом#Лифт
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