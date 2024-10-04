Табор цыган застрял в лифте дома в Новосибирске

Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Твардовского. Там остановился лифт. Случилось это из-за перегруза. На кадрах заметно, как мужчина пытается помочь, раздвигая двери руками. В итоге из лифта вышла целая толпа цыган: вероятно, они решили сэкономить время и уместиться в небольшом пространстве.