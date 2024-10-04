Уроженца Новосибирска признали террористом за организацию религиозной секты

Posted 4 октября, 03:07
Published 4 октября, 03:07
Modified 4 октября, 03:09
Updated 4 октября, 03:09
Новосибирец жил в Маслянино до двух лет, а затем переехал в другой регион — Красноярский край. Там он организовал религиозную секту «Свидетели Иеговы»*, которая запрещена в России.
Задержали и арестовали Степана Шевелева** в 2019 году, когда он с единомышленниками собрался на турбазе. В 2023 году его осудили на шесть лет условно. Летом 2024 года его признали экстремистом и террористом, по данным Росфинмониторинга.
*Организация признана экстремисткой и запрещена в РФ Верховным судом.
**Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
Ранее был оглашен приговор парикмахеру за попытку взрыва военкомата.
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