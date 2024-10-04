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Posted 4 октября, 03:07

Published 4 октября, 03:07

Modified 4 октября, 03:09

Updated 4 октября, 03:09

Новосибирец создал секту

Уроженца Новосибирска признали террористом за организацию религиозной секты

4 октября 2024, 03:07
Фото: 1MI
Новосибирец создал секту
Новосибирец стал террористом после организации секты в России, сообщили в Норильском городском суде.

Новосибирец жил в Маслянино до двух лет, а затем переехал в другой регион — Красноярский край. Там он организовал религиозную секту «Свидетели Иеговы»*, которая запрещена в России.

Задержали и арестовали Степана Шевелева** в 2019 году, когда он с единомышленниками собрался на турбазе. В 2023 году его осудили на шесть лет условно. Летом 2024 года его признали экстремистом и террористом, по данным Росфинмониторинга.

*Организация признана экстремисткой и запрещена в РФ Верховным судом.

**Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Ранее был оглашен приговор парикмахеру за попытку взрыва военкомата.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Терроризм#Секта#Экстремизм
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