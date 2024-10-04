В Новосибирске Mercedes-Benz сбил перебегающего дорогу школьника

Posted 4 октября, 01:24
Published 4 октября, 01:24
Modified 4 октября, 01:26
Updated 4 октября, 01:26
Все случилось вечером 3 октября в Ленинском районе. Дорогу по улице Станционная решил перебежать ребенок. У дома №54 мальчика сбил автомобиль. За рулем сидел 32-летний мужчина, управляющий Mercedes-Benz ML-350.
Школьнику 11 лет. Он нарушил правила движения, перебегая проезжую часть в неположенном месте, без пешеходного перехода.
В результате, ребенок пострадал. Его увезли в больницу. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства случившегося.
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