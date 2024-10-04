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Posted 4 октября, 01:24

Published 4 октября, 01:24

Modified 4 октября, 01:26

Updated 4 октября, 01:26

Мальчик пострадал

В Новосибирске Mercedes-Benz сбил перебегающего дорогу школьника

4 октября 2024, 01:24
Фото: 1MI
Мальчик пострадал
В Новосибирске мальчик пострадал в ДТП, когда перебегал дорогу, подробности дали в ГАИ.

Все случилось вечером 3 октября в Ленинском районе. Дорогу по улице Станционная решил перебежать ребенок. У дома №54 мальчика сбил автомобиль. За рулем сидел 32-летний мужчина, управляющий Mercedes-Benz ML-350.

Школьнику 11 лет. Он нарушил правила движения, перебегая проезжую часть в неположенном месте, без пешеходного перехода.

В результате, ребенок пострадал. Его увезли в больницу. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства случившегося.

Фото: ГАИ

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