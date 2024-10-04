В Новосибирске установили 45 новых контейнеров для раздельного сбора отходов

Контейнеры установили в местах, где ранее не было подобной инфраструктуры для раздельного сбора мусора. Одним из ключевых нововведений стало размещение на контейнерах наклеек с изображениями того, какой тип отходов необходимо выбрасывать в каждый бак. Эти наклейки были разработаны с учетом пожеланий горожан, оставивших комментарии в социальных сетях мэрии. В МУП «САХ» обещают, что работа над визуальными подсказками продолжится, и в будущем система сортировки станет еще более интуитивной и понятной для всех жителей города.