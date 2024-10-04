В Новосибирске установили 45 новых контейнеров для раздельного сбора отходов

Posted 4 октября, 08:59
Published 4 октября, 08:59
Modified 4 октября, 09:01
Updated 4 октября, 09:01
Ярко-синие контейнеры, объёмом 1,1 м³, предназначены для сбора макулатуры, пластика, стекла и жести. Их форма и конструкция разработаны с учетом удобства для экипажей мусоровозов и защиты отходов от дождя и снега. Благодаря крышкам на контейнерах отходы остаются сухими, что облегчает их дальнейшую переработку.
Контейнеры установили в местах, где ранее не было подобной инфраструктуры для раздельного сбора мусора. Одним из ключевых нововведений стало размещение на контейнерах наклеек с изображениями того, какой тип отходов необходимо выбрасывать в каждый бак. Эти наклейки были разработаны с учетом пожеланий горожан, оставивших комментарии в социальных сетях мэрии. В МУП «САХ» обещают, что работа над визуальными подсказками продолжится, и в будущем система сортировки станет еще более интуитивной и понятной для всех жителей города.
На сегодняшний день в Новосибирске установлено уже 3972 контейнера для раздельного сбора отходов. В общей сложности в регионе работает 4190 подобных емкостей. Раздельный сбор позволяет эффективно перерабатывать отходы, тем самым снижая нагрузку на окружающую среду. Только за этот год региональный оператор транспортировал 7149 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов (ТКО).
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