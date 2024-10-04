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Posted 4 октября, 12:15

Published 4 октября, 12:15

Modified 4 октября, 12:17

Updated 4 октября, 12:17

Показатели заболеваемости ветрянкой

В Новосибирской области участились случаи заболевания ветряной оспой

4 октября 2024, 12:15
Фото: 1MI
Показатели заболеваемости ветрянкой
В Новосибирской области за первые восемь месяцев 2024 года отмечен рост заболеваемости ветряной оспой на 9,7%, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость ветряной оспой находится на уровне среднемноголетних показателей, но прирост заболеваемости свидетельствует о необходимости принятия мер для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Основная категория заболевших — непривитые дети, что подчеркивает важность профилактических прививок.

Профилактика ветрянки

В Роспотребнадзоре напоминают, что главной мерой профилактики ветряной оспы является вакцинация, включенная в региональный календарь прививок. Прививки делаются детям, начиная с 12 месяцев, а также взрослым, которые ранее не болели и не были вакцинированы, при отсутствии медицинских противопоказаний.

Вакцинация помогает предотвратить тяжелые осложнения, которые могут возникнуть при ветрянке, особенно у взрослых. Для тех, кто еще не привит, управление рекомендует обратиться в медицинские учреждения для консультации и прививки.

Помимо вакцинации, специалисты Роспотребнадзора напоминают о необходимости соблюдения общих гигиенических мер, особенно в сезон ОРВИ. Важно регулярно мыть руки, дезинфицировать поверхности, а также соблюдать правила респираторного этикета — прикрывать рот и нос при кашле или чихании. Поддержка иммунной системы через здоровый образ жизни, включая полноценный сон и правильное питание, также играет важную роль в профилактике вирусных заболеваний.

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#Алина Гурицкая#Новосибирская область#Здоровье#Роспотребнадзор#Прививки#Ветрянка
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