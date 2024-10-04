В Новосибирской области участились случаи заболевания ветряной оспой

Posted 4 октября, 12:15
Published 4 октября, 12:15
Modified 4 октября, 12:17
Updated 4 октября, 12:17
По данным Роспотребнадзора, заболеваемость ветряной оспой находится на уровне среднемноголетних показателей, но прирост заболеваемости свидетельствует о необходимости принятия мер для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Основная категория заболевших — непривитые дети, что подчеркивает важность профилактических прививок.
В Роспотребнадзоре напоминают, что главной мерой профилактики ветряной оспы является вакцинация, включенная в региональный календарь прививок. Прививки делаются детям, начиная с 12 месяцев, а также взрослым, которые ранее не болели и не были вакцинированы, при отсутствии медицинских противопоказаний.
Вакцинация помогает предотвратить тяжелые осложнения, которые могут возникнуть при ветрянке, особенно у взрослых. Для тех, кто еще не привит, управление рекомендует обратиться в медицинские учреждения для консультации и прививки.
Помимо вакцинации, специалисты Роспотребнадзора напоминают о необходимости соблюдения общих гигиенических мер, особенно в сезон ОРВИ. Важно регулярно мыть руки, дезинфицировать поверхности, а также соблюдать правила респираторного этикета — прикрывать рот и нос при кашле или чихании. Поддержка иммунной системы через здоровый образ жизни, включая полноценный сон и правильное питание, также играет важную роль в профилактике вирусных заболеваний.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]