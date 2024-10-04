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Posted 4 октября, 07:15

Published 4 октября, 07:15

Modified 4 октября, 07:17

Updated 4 октября, 07:17

Приватизация проводится в связи с требованиями законодательства

Всего 18 муниципальных аптек осталось в Новосибирске — до чего довела приатизация

4 октября 2024, 07:15
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Приватизация проводится в связи с требованиями законодательства

Всего 18 муниципальных аптек осталось в Новосибирске

После приватизации «Новосибирской аптечной сети» в городе останется только 18 филиалов из 55.

Приватизация была проведена в соответствии с постановлением мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, опубликованным на сайте администрации города. Новое акционерное общество «Новосибирская аптечная сеть» будет иметь уставной капитал в 126,9 млн рублей, а в состав его Совета директоров вошли пять человек, включая вице-мэра Валерия Шварцкоппа.

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Оставшиеся 18 филиалов были отобраны как самые рентабельные, находящиеся в местах с высоким пешеходным трафиком. По мнению председателя комиссии по муниципальной собственности Сергея Бондаренко, управление меньшим количеством аптек будет более эффективным. Остальные 37 филиалов не будут приватизированы, и их судьба будет решена муниципальными властями.

Приватизация «Новосибирской аптечной сети» и других муниципальных предприятий, таких как «Новосибгортранс» и «Сибирское гостеприимство», проведена в рамках требований законодательства о реорганизации унитарных предприятий. Эти меры необходимы для повышения эффективности и сохранения контроля над ключевыми городскими объектами.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Аптека#Приватизация#Законодательство#Максим Кудрявцев
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