Всего 18 муниципальных аптек осталось в Новосибирске — до чего довела приатизация

Posted 4 октября, 07:15
Published 4 октября, 07:15
Modified 4 октября, 07:17
Updated 4 октября, 07:17
Приватизация была проведена в соответствии с постановлением мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, опубликованным на сайте администрации города. Новое акционерное общество «Новосибирская аптечная сеть» будет иметь уставной капитал в 126,9 млн рублей, а в состав его Совета директоров вошли пять человек, включая вице-мэра Валерия Шварцкоппа.
Оставшиеся 18 филиалов были отобраны как самые рентабельные, находящиеся в местах с высоким пешеходным трафиком. По мнению председателя комиссии по муниципальной собственности Сергея Бондаренко, управление меньшим количеством аптек будет более эффективным. Остальные 37 филиалов не будут приватизированы, и их судьба будет решена муниципальными властями.
Приватизация «Новосибирской аптечной сети» и других муниципальных предприятий, таких как «Новосибгортранс» и «Сибирское гостеприимство», проведена в рамках требований законодательства о реорганизации унитарных предприятий. Эти меры необходимы для повышения эффективности и сохранения контроля над ключевыми городскими объектами.
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