Всего 18 муниципальных аптек осталось в Новосибирске — до чего довела приатизация

Оставшиеся 18 филиалов были отобраны как самые рентабельные, находящиеся в местах с высоким пешеходным трафиком. По мнению председателя комиссии по муниципальной собственности Сергея Бондаренко, управление меньшим количеством аптек будет более эффективным. Остальные 37 филиалов не будут приватизированы, и их судьба будет решена муниципальными властями.