Здание ФСБ пытались поджечь в Новосибирске

Posted 4 октября, 08:10
Published 4 октября, 08:10
Modified 4 октября, 08:13
Updated 4 октября, 08:13
В ночь на 3 октября 2024 года в Новосибирске произошел инцидент возле здания ФСБ России. Неизвестный мужчина попытался совершить поджог, бросив бутылку с коктейлем Молотова в одно из окон здания.
По информации, опубликованной telegram-каналом Baza, мужчина подошел к зданию ФСБ на улице Коммунистической, 49, около 00:30. Подозреваемый разбил окно, перегнулся через раму и бросил внутрь бутылку с зажигательной смесью. После этого начался пожар, и огонь перекинулся на его одежду.
Позже правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого в ту же ночь. По предварительным данным, он выполнял задание, полученное от мошенников, которые, по информации источников, связывались с ним с территории Украины. Инцидент активно обсуждается в социальных сетях и вызвал волну комментариев среди местных жителей.
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