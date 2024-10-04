Здание ФСБ пытались поджечь в Новосибирске

Позже правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого в ту же ночь. По предварительным данным, он выполнял задание, полученное от мошенников, которые, по информации источников, связывались с ним с территории Украины. Инцидент активно обсуждается в социальных сетях и вызвал волну комментариев среди местных жителей.