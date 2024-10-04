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Posted 4 октября, 08:10

Published 4 октября, 08:10

Modified 4 октября, 08:13

Updated 4 октября, 08:13

Инцидент произошел 4 октября

Здание ФСБ пытались поджечь в Новосибирске

4 октября 2024, 08:10
Фото: 2GIS, соцсети
Инцидент произошел 4 октября
Неизвестный якобы по указке мошенников из Украины попытался поджечь здание ФСБ в Новосибирске, но в итоге загорелся сам.

В ночь на 3 октября 2024 года в Новосибирске произошел инцидент возле здания ФСБ России. Неизвестный мужчина попытался совершить поджог, бросив бутылку с коктейлем Молотова в одно из окон здания.

По информации, опубликованной telegram-каналом Baza, мужчина подошел к зданию ФСБ на улице Коммунистической, 49, около 00:30. Подозреваемый разбил окно, перегнулся через раму и бросил внутрь бутылку с зажигательной смесью. После этого начался пожар, и огонь перекинулся на его одежду.

Кадры с места происшествияКадры с места происшествия
Кадры с места происшествия. Фото: соцсети

Позже правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого в ту же ночь. По предварительным данным, он выполнял задание, полученное от мошенников, которые, по информации источников, связывались с ним с территории Украины. Инцидент активно обсуждается в социальных сетях и вызвал волну комментариев среди местных жителей.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Украина#ФСБ#Мошенники#Поджог
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