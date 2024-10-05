13-летняя девочка пропала по дороге в школу под Новосибирском

Posted 5 октября, 06:15
Published 5 октября, 06:15
Modified 5 октября, 06:17
Updated 5 октября, 06:17
В городе Куйбышев, Новосибирской области, произошел инцидент, который встревожил местных жителей. Утром 13-летняя школьница отправилась в школу, но так и не добралась до учебного заведения. Девочка, забывшая телефон дома, исчезла по пути. Родители, обеспокоенные ее пропажей, сообщили о случившемся в полицию.
После получения информации о пропавшем ребенке, к поискам оперативно подключились сотрудники Росгвардии и участковый, занимающийся делами несовершеннолетних. На поиски сразу же отправился патруль, и приметы девочки передали по радиостанции.
Спустя всего 20 минут школьницу обнаружили неподалеку от одного из местных магазинов. Ребенка доставили в отделение полиции, где она ожидала встречи с родителями.
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