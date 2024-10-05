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Posted 5 октября, 06:15

Published 5 октября, 06:15

Modified 5 октября, 06:17

Updated 5 октября, 06:17

Инцидент произошел в Куйбышеве

13-летняя девочка пропала по дороге в школу под Новосибирском

5 октября 2024, 06:15
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Инцидент произошел в Куйбышеве
Школьница пропала по дороге до учебного заведения. Пропажа подростка произошла в Куйбышеве.

В городе Куйбышев, Новосибирской области, произошел инцидент, который встревожил местных жителей. Утром 13-летняя школьница отправилась в школу, но так и не добралась до учебного заведения. Девочка, забывшая телефон дома, исчезла по пути. Родители, обеспокоенные ее пропажей, сообщили о случившемся в полицию.

После получения информации о пропавшем ребенке, к поискам оперативно подключились сотрудники Росгвардии и участковый, занимающийся делами несовершеннолетних. На поиски сразу же отправился патруль, и приметы девочки передали по радиостанции.

Спустя всего 20 минут школьницу обнаружили неподалеку от одного из местных магазинов. Ребенка доставили в отделение полиции, где она ожидала встречи с родителями.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Пропажа#Полиция#Ребенок#Школьница
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