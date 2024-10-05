13-летняя девочка пропала по дороге в школу под Новосибирском

В городе Куйбышев, Новосибирской области, произошел инцидент, который встревожил местных жителей. Утром 13-летняя школьница отправилась в школу, но так и не добралась до учебного заведения. Девочка, забывшая телефон дома, исчезла по пути. Родители, обеспокоенные ее пропажей, сообщили о случившемся в полицию.