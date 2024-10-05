Бастрыкин контролирует дело о жестоком избиении женщины военным в Новосибирске

По предварительной информации, подозреваемым в избиении является бывший заключенный, который ранее был осужден за убийство. После отбытия срока в исправительном учреждении, он заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и участвовал в СВО. После этого он вернулся в Новосибирск. Мужчина был задержан, и ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). Родственники пострадавшей утверждают, что он мог иметь склонность к насилию и агрессии.