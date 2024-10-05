Бастрыкин контролирует дело о жестоком избиении женщины военным в Новосибирске

Posted 5 октября, 05:11
Published 5 октября, 05:11
Modified 5 октября, 05:13
Updated 5 октября, 05:13
Предполагается, что речь идет о недавнем инциденте. Пострадавшая отправилась в гости, однако ближе к ночи перестала выходить на связь с родными. Около часа ночи ее семье прислали видео, на котором видно, как женщину избивают и оставляют лежать на улице. По словам сына пострадавшей, его мать была жестоко избита и, предположительно, получила ножевое ранение. После избиения ее бросили на асфальт, где она пролежала до приезда скорой помощи.
Женщина была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Ей провели трепанацию черепа. На данный момент, сообщают читатели «Инцидент Новосибирск», она находится в реанимации, без сознания, в коме.
По предварительной информации, подозреваемым в избиении является бывший заключенный, который ранее был осужден за убийство. После отбытия срока в исправительном учреждении, он заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и участвовал в СВО. После этого он вернулся в Новосибирск. Мужчина был задержан, и ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). Родственники пострадавшей утверждают, что он мог иметь склонность к насилию и агрессии.
Информация о произошедшем дошла до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который сразу взял дело под личный контроль. Он поручил руководителю Следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить подробный доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.
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