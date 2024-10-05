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Posted 5 октября, 07:16

Published 5 октября, 07:16

Modified 5 октября, 07:19

Updated 5 октября, 07:19

Какие работы можо проводить в саду в октябре

Что посадить в октябре: рекомендации новосибирского агронома

5 октября 2024, 07:16
Фото: 1MI
Какие работы можо проводить в саду в октябре

Новосибирский агроном раскрыл, что можно посадить в октябре

Октябрь не повод откладывать садовые работы на будущий сезон. Агроном Алексей Мармулев, кандидат сельскохозяйственных наук, рассказал, что даже в середине осени ещё есть возможность провести важные посадки и подготовить участок к зиме.

Что посадить осенью

По словам эксперта, в октябре можно смело высаживать многолетние плодово-ягодные культуры. К таким относятся смородина, малина, яблони и груши. Однако важно помнить, что посаженные растения требуют обильного полива, независимо от влажности почвы. Несмотря на кажущуюся сырость осенней земли, корневая система нуждается в дополнительной влаге для успешного укоренения.

Особое внимание стоит уделить посадке луковичных растений. Тюльпаны, нарциссы и лилии идеально приживаются при октябрьской посадке. Этот месяц считается оптимальным для высадки, так как растения успеют адаптироваться до прихода холодов.

«Можно высадить луковичные растения: тюльпаны, нарциссы, лилии. Это самое оптимальное время», — подчёркивает агроном в разговоре с АиФ-Новосибирск.

Чего не стоит сажать осенью

Мармулев также дал несколько предостережений. Например, косточковые растения, такие как вишни или сливы, лучше высаживать весной. Облепиха также не любит осеннюю посадку и успешнее приживается, если сажать её в тёплое время года.

Эти рекомендации перекликаются с советами агронома Людмилы Шубиной, которая в своих выступлениях также отмечала важность тщательного ухода за растениями, включая регулярную поливку и использование компостирования для улучшения почвы. Шубина говорила о том, что опавшая листва играет важную роль в сохранении полезной микрофлоры сада и помогает утеплять корни растений. Это касается и многолетников, которые закладываются на будущий урожай.

Осенние работы в саду

Пока погода позволяет, эксперты советуют заняться не только посадкой, но и другими важными работами в саду. Перекопка почвы, как отмечала Шубина, способствует борьбе с вредителями, а внесение удобрений и компоста укрепит растения перед зимними морозами.

Октябрь — отличное время для завершения садовых работ. Но важно следовать рекомендациям агрономов и не забывать о правильном уходе за растениями даже в осенний период.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Урожай#Дача#Агроном#Садоводство
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