Что посадить в октябре: рекомендации новосибирского агронома

Эти рекомендации перекликаются с советами агронома Людмилы Шубиной, которая в своих выступлениях также отмечала важность тщательного ухода за растениями, включая регулярную поливку и использование компостирования для улучшения почвы. Шубина говорила о том, что опавшая листва играет важную роль в сохранении полезной микрофлоры сада и помогает утеплять корни растений. Это касается и многолетников, которые закладываются на будущий урожай.