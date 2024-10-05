День учителя в 2024 году: какого числа отмечают и что подарить педагогу

Posted 4 октября, 23:23
Published 4 октября, 23:23
Modified 4 октября, 23:23
Updated 4 октября, 23:23
Несмотря на то, что этот день выпадает на субботу, праздничные мероприятия в большинстве школ прошли накануне, 4 октября.
День учителя в России появился в 1965 году по указу Президиума Верховного Совета СССР. Изначально он отмечался в первое воскресенье октября. Однако с 1994 года дата была перенесена на 5 октября, чтобы совпадать с Всемирным днем учителей. Это решение было принято в связи с подписанием ЮНЕСКО в 1966 году документа, который закреплял права и обязанности педагогов по всему миру.
Традиционно на День учителя в России проходят праздничные мероприятия в школах и других образовательных учреждениях. Учителей поздравляют ученики и их родители, часто организуются концерты и театральные постановки, где сами ученики принимают активное участие. Одной из любимых традиций является День самоуправления, когда старшеклассники заменяют педагогов и проводят уроки, позволяя учителям немного отдохнуть и просто понаблюдать за процессом.
С 1989 года в России проводится Всероссийский конкурс «Учитель года», который подчеркивает значимость профессии. Финал конкурса ежегодно проходит 5 октября, когда на сцене Кремлевского дворца награждают лучших учителей страны. Победители получают почетные звания и денежные призы. В 2024 году в финал конкурса вышли 90 педагогов, и их имена будут объявлены на торжественной церемонии.
День учителя — это прекрасный повод поблагодарить педагогов за их неоценимый труд. Популярными подарками являются цветы, сувениры и открытки с теплыми словами благодарности. Однако ученики и их родители часто стараются выбрать что-то более личное, что подчеркивает индивидуальный подход: памятные книги, блокноты или даже наборы для хобби учителя.
На День учителя приятно получить от учеников и родителей теплые слова благодарности и признания.
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