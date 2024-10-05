День учителя в 2024 году: какого числа отмечают и что подарить педагогу

День учителя в России появился в 1965 году по указу Президиума Верховного Совета СССР. Изначально он отмечался в первое воскресенье октября. Однако с 1994 года дата была перенесена на 5 октября, чтобы совпадать с Всемирным днем учителей. Это решение было принято в связи с подписанием ЮНЕСКО в 1966 году документа, который закреплял права и обязанности педагогов по всему миру.