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Posted 5 октября, 09:05

Published 5 октября, 09:05

Modified 5 октября, 09:51

Updated 5 октября, 09:51

Эвакуация ДКЖ

ДКЖ в Новосибирске эвакуировали после сообщения о минировании

5 октября 2024, 09:05
Фото: telegram-канал «Новосибирск с огоньком»
Эвакуация ДКЖ
Из Дома культура железнодорожников эвакуировали всех посетителей. Администрация комплекса получила сообщение о минировании.

Днем 5 октября всех посетителей Дома культура железнодорожников срочно вывели на улицу из-за возможного минирования здания, сообщает telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

В ГУ МВД Новосибирской области и региональном МЧС информацию пока не подтверждают и не комментируют.

По словам очевидцев, на момент публикации людей все еще не пустили в здание.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Полиция#ЧП#Эвакуация#Минирование
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