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Posted 5 октября, 01:11

Published 5 октября, 01:11

Modified 5 октября, 01:11

Updated 5 октября, 01:11

Здание Дома актера

Дом актера в Новосибирске обследуют почти за 2 млн рублей

5 октября 2024, 01:11
Фото: 2GIS
Здание Дома актера
Театр в центре Новосибирска готовится к реставрации. Сейчас ищут специалистов, которые готовы обследовать старинное здание.

Новосибирский центр театрального искусства «Дом актёра» на улице Серебренниковская, 35, проведёт комплексное обследование здания. На эти цели выделено почти 2 миллиона рублей, соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит оценить техническое состояние строительных конструкций, проверить внутренние инженерные сети и составить дефектные ведомости. Начальная стоимость контракта составляет 1 996 889 рублей. Работы должны быть завершены к 30 ноября 2024 года.

Здание «Дома актёра» было реконструировано в 1930-х годах и с конца 1960-х годов стало домом для театра. По словам историка Константина Голодяева, эта постройка имеет культурную ценность, и её техническое состояние требует регулярной проверки.

Вместе с тем также собираются реставрировать здание Новосибирского государственного художественного музея. Объявлен тендер на разработку проектно-сметной документации для реставрации фасадов. Начальная стоимость контракта составила почти 4 миллиона рублей. Здание, построенное в 1925 году архитектором Андреем Крячковым, имеет статус памятника архитектуры федерального значения, и работы по его восстановлению будут проходить под строгим контролем.

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#Алина Гурицкая#Культура#Культурное наследие#Строительство#Театр#Архитектура#Реставрация
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