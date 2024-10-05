Дом актера в Новосибирске обследуют почти за 2 млн рублей

Вместе с тем также собираются реставрировать здание Новосибирского государственного художественного музея. Объявлен тендер на разработку проектно-сметной документации для реставрации фасадов. Начальная стоимость контракта составила почти 4 миллиона рублей. Здание, построенное в 1925 году архитектором Андреем Крячковым, имеет статус памятника архитектуры федерального значения, и работы по его восстановлению будут проходить под строгим контролем.